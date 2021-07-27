مدبولي يبحث مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية التعاون وأزمة سد النهضة (صور)

رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، وصل القاهرة مع وفد ضم وزراء التخطيط والإسكان، والتخطيط الإقليمي، والتجارة والصناعة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية فى القاهرة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، “ساما لوكونديه كينجي”، رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، الذي ضم وزراء التخطيط والإسكان، والتخطيط الإقليمي، والتجارة والصناعة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية فى القاهرة، وعددا من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وممثلو الجهات المعنية، بالإضافة إلي ممثلين من شركة “إنكوم” العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية.

وأعرب مدبولي عن ترحيبه برئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، في زيارته الأولى إلى القاهرة، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأشاد بالنقلة الكبيرة التي تشهدها حالياً مجالات التعاون الثنائي، خاصة بفضل التنسيق بين القيادة السياسية في البلدين.

ولفت في هذا الصدد إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، التي شهدت ٥ لقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس “فيليكس تشيسيكيدى” رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان آخرها في مايو 2021 بالقاهرة.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن تلك الزيارات أثمرت عن البدء في خطوات التعاون بين عدد كبير من المستثمرين والجهات الكونغولية في مشروعات تنموية ضخمة في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والبناء والتشييد، والطاقة والمياه وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء للتجربة المصرية في مجال البنية التحتية والمشروعات الكبرى وأنها تجربة رائدة ، تضمنت، من بين أمور أخري، إنشاء 14 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.









وقال أنه على الرغم من بدء أعمال التنفيذ في العاصمة الجديدة منذ نحو أربعة أعوام، إلا أن الشركات المصرية استطاعت إنجاز حجم كبير من الأعمال بها في وقت قياسي، مما أكسبها خبرة واسعة.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي على أن مصر على استعداد كامل لوضع خبرتها الرائدة التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية أمام الأشقاء في الكونغو.

وأعرب عن سعادته لوجود الكونغو الديموقراطية فى صدارة الدول الأفريقية المستفيدة من المساعدات، وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من الوزارات المصرية، في مجالات الأمن والكهرباء والموارد المائية والري والصحة، بما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للرئاسة الحالية للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي، مثمنا الجهود التي يقوم بها الرئيس “فيليكس تشيسيكيدى” في قضية سد النهضة الاثيوبي.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول هذا المشروع، ومؤكداً في الوقت نفسه، أن مصر تدعم مشروعات التنمية بالدول الأفريقية بما لا يضر بمصالح الشعوب الأخرى.

ومن جانبه، أعرب “ساما لوكونديه كينجي”، رئيس وزراء الكونغو الديقراطية، عن سعادته بهذا اللقاء المهم، الذي يجمع ممثلي شركة “إنكوم”، بحضور عدد من وزراء حكومتي مصر والكونغو.

وأكد أن دولته لها سابقة تعاون مع هذه الشركة فيما يخص التحول الرقمي ، وطلب نقل تحياته وتقديره و تحيات رئيس الكونغو الديمقراطية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أن الزيارة رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر تأتي بهدف تقوية العلاقات الثنائية، التي تتميز بكونها علاقات قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بفضل تقارب وجهات النظر بين القيادة السياسية للبلدين.

وأعرب رئيس وزراء الكونغو عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي تقدمه مصر، موضحاً أن زيارته الحالية تستهدف تعزيز التعاون مع شركة “إنكوم”، التي من المقرر أن تقوم بتنفيذ مشروع مدينة “كيتوكو” الجديدة الذي يوليه رئيس الكونغو أهمية خاصة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سوف يشكل نقلة نوعية، لما يستهدفه من تحقيق نهضة حقيقة في العديد من المجالات والتي ستشمل التطور العمراني والتكنولوجي، وتوفير العديد من فرص العمل، وغيرها.

وأعرب “ساما لوكونديه كينجي” عن أمله في الحصول علي دعم مصر لتنفيذ هذا المشروع المهم لبلاده، من خلال الاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقال أنه من المقرر أن تشهد زيارته جولة إلى العاصمة الادارية للتعرف على حجم الانجاز المتحقق، والاطلاع علي هذه التجربة الرائدة.

وأضاف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية قائلا :” لدينا العديد من المشروعات التي يمكن أن تفيدنا مصر بخبراتها فيها مثل مشروعات البنية التحتية الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك مشروعات الطرق” وتابع أن الكونغو تتمتع بمزايا كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه في هذا الصدد لاستقباله وفدا مصريا لمناقشة الاستثمار في هذا القطاع، واصفاً إياه بالقطاع الاستراتيجي الذي يحتل أولوية كبرى لدى بلاده، لاسيما مع وجود خطة واضحة لتنفيذ مشروع موسع لرقمنة المؤسسات.

واختتم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية حديثه بالإعراب عن كامل تقديره لجميع الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة، وأكد علي دعم وتشجيع بلاده الكامل للشركات والكيانات المصرية الأخرى الراغبة في التعاون مع الكونغو الديمقراطية والاستفادة من الفرص الحقيقية للاستثمار.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي أن شركة “إنكوم” إحدى الشركات العاملة مع الحكومة المصرية في واحدة من أهم مشروعات العاصمة الإدارية وهو “حي المال والأعمال” بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات دولار.

ودعا نظيره الكونغولي للاطلاع على حجم وجودة الأعمال المنفذة في العاصمة خلال زيارته لها، فضلاً عن إجراء لقاءات ثنائية مع المسئولين المصريين للاطلاع علي المشروعات الأخرى التي تنفذها مصر في المجالات المختلفة ذات الاهتمام للكونغو الديمقراطية الشقيقة.