بورصة وشركات

«مدبولي» يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية المقيدة

اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية
صفية حمدي 5:47 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 5:47 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية.

واستعرض كذلك أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

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 كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول، ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب شركات جديدة للقيد، خاصة مساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع من خلال البورصات، وكذلك الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطويرها وتطبيقها لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

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بقلم صفية حمدي

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