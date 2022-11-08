مدبولي يبحث مع رئيس «الإيكاو» سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم “سالفاتورى شاكيتانو”، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو ، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، والطيار سامح الحفنى، ممثل مصر بالمنظمة، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر المناخ COP27.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتهنئة “سالفاتورى شاكيتانو”، على إعادة انتخابه كرئيس مجلس المنظمة للمرة الثانية، مؤكداً دعم الحكومة المصرية الكامل للإيكاو من أجل أداء عملها، وحرص الحكومة المصرية على التعاون الكامل مع كافة أعضاء المنظمة وسكرتاريتها.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتزاز مصر باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة، لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953، وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات اللازمة والممكنة للمكتب الإقليمي.

وأشار، خلال اللقاء، إلى متابعة الحكومة الحثيثة لجهود مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، وكيفية تعاملها مع الموضوعات الخلافية، مشيداً بالدور الحكيم في إدارة تلك الخلافات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تابع باهتمام المفاوضات، التي تمت خلال اجتماعات الجمعية العمومية للايكاو بخصوص الهدف الطموح العالمى طويل الأجل LTAG (تقليل الانبعاثات على المدى الطويل)، و”كورسيا” (نظام تقليل الانبعاثات الذي يحقق هذا الهدف)؛ لتقليل صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الطيران المدني الدولي.

واختتم رئيس الوزراء حديثه مشيداً بالاتفاق التاريخي الذي توصلت له “الايكاو”، والذي يؤكد ريادة المنظمة للقضايا المتعلقة بتغير المناخ فى مجال الطيران الدولى.

ومن جانبه، أشاد سالفاتورى شاكيتانو، رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بتنظيم مصر المتميز لقمة المناخ، معبراً عن امتنانه للدعم والدور النشط الذى تقوم به مصر فى إطار عضويتها بمنظمة الإيكاو.

كما أعرب عن تقديره لاستضافة مصر للمكتب الإقليمى للمنظمة.