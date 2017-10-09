مدبولي يبحث مع السفير الفرنسي فرص الاستثمار بالمدن الجديدة

بدور إبراهيم: التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستيفان روماتين، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المشترك، وكذا فرص الاستثمار بالمدن الجديدة. وقال الدكتور مصطفي مدبولي: عرض السفير الفرنسي تنظيم زيارة وفد من المكاتب الاستشارية، والمستثمرين الفر



بدور إبراهيم:



التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ستيفان روماتين، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المشترك، وكذا فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.



وقال الدكتور مصطفي مدبولي: عرض السفير الفرنسي تنظيم زيارة وفد من المكاتب الاستشارية، والمستثمرين الفرنسيين، قريباً لمصر، للاطلاع علي الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.



ورحب وزير الإسكان بالزيارة، مشيراً إلي أن الفترة الحالية تشهد زيادة في عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية بمختلف المشروعات، ومصر طرحت تيسيرات عديدة لجميع المستثمرين من الداخل والخارج، لدفع عجلة الاستثمارات فى مختلف القطاعات.