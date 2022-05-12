مدبولي يؤكد دعم الحكومة لمطالب القطاع الخاص في مصر وتونس

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص في مصر وتونس، وأنه لا توجد أى قيود على تحرك رجال الأعمال في البلدين.

وقال مدبولي في تصريحات خلال المنتدى الاقتصادى المصري التونسي اليوم الخميس، إن الحكومة على أتم استعداد لتشغيل خط بحري لتسهيل نقل البضائع بين البلدين مع مشاركة القطاع الخاص في تكلفة النقل.

وطالب مدبولي، السفيرين المصري والتونسي بتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال في البلدين، وتسهيل سبل الانتقال.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء التونسية إنه سيتم تذليل العقبات الماضية لدعم الاستثمار بين البلدين ودفعها في مختلف المجالات لتحقيق الآمال المرجوة للبلدين مصر وتونس.