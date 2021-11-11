مدبولي و9 وزراء يبدأون جولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة في محافظة الوادي الجديد ؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها.

ويرافقه كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجولة تبدأ بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

استهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادي الجديد، بالتأكيد أن هذه الزيارة، تأتي في إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها، وجاءت عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تأتي عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، التي يدعمها مجلس الوزراء.

وخلال تواجده في مطار الخارجة، شهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، بحضور كل من اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ونوه المحافظ إلى أن قاعة كبار الزوار بالمطار، تم تنفيذها على مساحة 120 م مسطح من خلال مديرية الإسكان، وتم الانتهاء منها في توقيت قياسي، وتم مراعاة أن تظهر بصورة حضارية أمام الزائرين.

رئيس الوزراء يغرس فسيلة نخيل في حديقة 30 يونيو

ووعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء إلى حديقة 30 يونيو في مدينة الخارجة، حيث قام بغرس فسيلة نخيل بالحديقة، المقامة على مساحة 9 أفدنة، حيث أوضح محافظ الوادي الجديد أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال، وملعبا خماسيا، وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرحا فنيا وقاعة أفراح مجهزة، وركنا بيئيا، و”تراك” خاص للدراجات الهوائية على مسافة نحو 1 كم.

إضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية، مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة “ازرع نخلة”.

كما تتميز الحديقة بأنها تجسد تاريخ مصر منذ العصر الفرعوني وحتى وقتنا المعاصر.

وتم الإشارة إلى أنه تم افتتاح الحديقة، التي تقع شمال المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، الذين قاموا بزرع أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة “ازرع نخلة” التي تنفذها المحافظة منذ عدة سنوات للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

