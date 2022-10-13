مدبولي و4 وزراء يصلون إلى شرم الشيخ لمتابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لقمة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي تعقد الشهر المقبل.

ويرافق رئيس الوزراء في الزيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال رئيس الوزراء أن الزيارة تأتي بهدف مواصلة متابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 مع قرب موعد المؤتمر، لضمان خروج هذا الحدث بالصورة المشرفة واللائقة.