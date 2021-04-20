مدبولي و11 وزيرًا يتوجهون إلى ليبيا لبحث ملفات التعاون المشترك

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى عاصمة ليبيا طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرًا.

والوزراء المرافقون هم: الكهرباء، والبترول، والقوي العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.