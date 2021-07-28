استثمار

«مدبولي» ونائب رئيس جنوب السودان يشهدان التوقيع على وثائق للتعاون المشترك (صور)

التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
صفية حمدي 7:50 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 7:50 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور “جيمس واني إيجا” نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم في مقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وثائق التعاون المشترك تتضمن مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ “حوض بحر الجبل” في جمهورية جنوب السودان، وقعها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و”مناوا بيتر” وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان،  ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و”كول إثيان” وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان.

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ووقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور “جيمس واني إيجا”، في نهاية الجلسة الختامية، علي محضر اجتماعات الدورة الأولي للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، و يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

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بقلم صفية حمدي

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