مدبولي ومحافظ بورسعيد يضعان حجر الأساس لمحطة تحلية المياه

بدور إبراهيم: قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بوضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد بطاقة 20 ألف م3/يوم في المرحلة الأولى، و40 ألف م3/يوم في المرحلة الثانية.



وعلى هامش وضع حجر الأساس للمحطة، أوضح وزير الإسكان أن هناك عددا من مشروعات مياه الشرب المُنفذة بالمحافظة، ومنها: 7 محطات مياه مدمجة بجنوب بورسعيد (الكاب 3 – بحر البقر 2 – الصدق 1 – الإصلاح 1) بطاقة 14 ألف م3/يوم، بتكلفة 14 مليون جنيه، و4 محطات مياه مدمجة ببحر البقر بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وشبكة مياه بطول 300 كم لتغذية جنوب بورسعيد وتوابعها، بتكلفة 80 مليون جنيه، وخط المياه العكرة قطر 1500مم بطول 45 كم، بتكلفة 300 مليون جنيه، وازدواج خط المياه العكرة القنطرة غرب / بورسعيد بطول 45 كم، بطاقة 150 ألف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه، وإعادة تأهيل محطات المياه المدمجة ببحر البقر والصدق، بطاقة 7.2 ألف م3/يوم، بتكلفة 12 مليون جنيه.



وأضاف اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، فيجري تنفيذ مشروع استكمال شبكات صرف صحى بورفؤاد، بتكلفة 20 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد بطول 5,3 كم قطر 600 مم، بتكلفة 18 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، ومشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، بتكلفة 45 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2017، ومشروع إعادة تاهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، بتكلفة 60 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر 2017، ويجري التجهيز للبدء فى تنفيذ مشروع صرف صحى الديبة ومحطة رفع الضواحى والزهور وقرية النورس شاملة عدد 43 عمارة، بتكلفة 250 مليون جنيه.