مدبولي ومحافظ بورسعيد يتفقدان مشروع الـ 1065 وحدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروع إنشاء 44 عمارة بقرية النورس جنوب بورسعيد، لتسكين أهالي عشوائيات عزب (هاجوج والإصلاح والجناين)، حيث يجري حاليا تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحي الجنوب، وتخطت نسبة التنفيذ 65 %، من إجمالى 1056 وحدة مقرر انشاؤها بالمنطقة.

وعلى هامش تفقد الوزير الوحدات التى يتم إنشاؤها، صرح بأن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التى سيتم الانتهاء فيها من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما ومتابعة مستمرين لسرعة تنفيذ هذا التكليف الرئاسى المهم.

وأوضح وزير الإسكان أنه بالنسبة لمشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد، فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتسكين 1440 وحدة سكنية، بمساحة 64 م2 بمنطقة الأمل الجديد (زرزارة سابقاً) بمشروع القابوطي بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، وتم الانتهاء من إنشاء 960 وحدة سكنية (40 عمارة)، لخدمة حوالي 3840 نسمة، بمشروع تطوير عشش عزبة أبوعوف بحي الزهور، ويجري حالياً تسكين الأسر بالعمارات السكنية الجديدة حيث تم تسكين حوالي 32 عمارة، كما تم تنفيذ وتسكين 2136 وحدة سكنية بمشروع زرزارة بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، ويجري تنفيذ 624 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %، ويجري تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحي الجنوب والتى زرناها اليوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 126 وحدة بمشروع سوق الموبيليا المستعملة، وفي انتظار قرار المحافظة لبدء تسليم الوحدات للمستحقين.