استثمار

مدبولي ورئيس الحكومة الليبية يشهدان التوقيع على 11 وثيقة تعاون بين البلدين

لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة
صفية حمدي 6:59 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 6:59 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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  شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

   تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي .

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وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار بمجال الكهرباء.

  وتضمنت وثائق التعاون أيضا التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، والتوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات.

وتضمنت أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

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ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

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بقلم صفية حمدي

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