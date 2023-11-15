مدبولي والمشاط يستعرضان جهود توفير تمويلات المناخ المُيسرة والمحفزة للقطاع الخاص

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية “برنامج نوفي”، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وخلال اللقاء، سلّـطت وزيرة التعاون الدوليّ الضوء على عدد من محاور العمل في برنامج “نوفي”، بدءا من إطلاق تلك المنصة الوطنية، وحلول التمويل المبتكر ودعم تنفيذ البرنامج، إضافة إلى الحديث عن مخرجات مؤتمر الأطراف COP27 للتغير المناخي والتحالفات الدولية.

وتابعت الوزيرة: إن ذلك فضلا عن تناولها لمحور الارتباط بين القطاعات المختلفة التي يعمل البرنامج في إطارها، والإطار الزمني المخطط للبرنامج، والإنجازات التي تحققت لكل محور من محاور هذا البرنامج.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز ملامح البرنامج الذي يتناول محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وحلول التمويل المبتكر والإطار العام للجهود ذات الصلة، من خلال منصة المنح لدعم مشروعات البرنامج، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، وتعظيم الشراكات.

واستعرضت أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27، كما تناولت محور الطاقة والتمويلات الموجهة لهذا المحور، وطلبات التمويل له في إطار البرنامج.

كما تطرقت الوزيرة لمحور الغذاء ومناقشات التأهيل الفني لمشروعاته، والتعهدات المقدمة لمشروعات ذلك المحور المهم، والتعهدات المقدمة لمحور المياه والنقل المستدام.