مدبولي: نُسرع لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية في العاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، الأربعاء لعرض الموقف التنفيذي لأعمال البنية التكنولوجية في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وموقف منظومة التطبيقات التشاركية لإدارة العمل، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، وتُسرع الخطى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع الخطوات التنفيذية لبلورة برامج التدريب المقدمة للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة، لرفع مستوى المعرفة وجودة الأداء في هذا الشأن، في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

وقدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نبذة عن الموقف التنفيذي الخاص بالموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والوضع الحالي لتحديث الملف الوظيفي الخاص بهم، والخطوات التي تم تنفيذها في إطار تقييمهم.

واستعرض أيضا الموقف التنفيذي للبرامج التدريبية المقدمة للمرشحين، فيما يتعلق بتنمية وبناء القدرات في التحول الرقمي، إضافة للبرامج التخصصية، والجدارات السلوكية المعنية بتحفيز الأداء وإدارة الوقت، واكتساب الخبرات، والقدرة على اتخاذ القرارات، وإدارة العمل الجماعي، وغيرها من الجدارات السلوكية.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى تفاصيل الخطة المستقبلية للمقرر تدريبهم في حزمة برامج الجدارات، التي من المخطط أن تبدأ في يونيو الجاري.

كما تناول الموقف التنفيذي لبرامج التدريب التخصصية، التي تشمل الشئون المالية والإدارية، والمراسم والعلاقات العامة، والمكاتب الإعلامية، والاتصال السياسي، وإدارة الأزمات، والتخطيط الاستراتيجي، وخدمة المواطنين، وغيرها، ونوه إلى بدء التدريب الفعلي لبعض هذه البرامج خلال الفترة الماضية ومستمرة حتى الآن.

ومن جانبه، استعرض اللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لأعمال البنية التكنولوجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث قام بعرض موقف مركز البيانات الموحد الرئيسي للدولة.

وأوضح في ضوء ذلك أنه جار الانتهاء من تركيب الأجهزة والمعدات والاختبار التشغيلي، وأشار إلى موقف تنفيذ مركز البيانات التبادلي الذي يجري به حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية.

وتطرق اللواء ياسر أبو مندور، خلال عرضه، إلى موقف شبكات نقل البيانات داخل المباني في الحي الحكومي، لافتا إلى أنه تم توريد الأجهزة والمعدات بالموقع، وجار توليف وإعداد موزعات الشبكة بمنطقة التجهيز بالموقع.

وأضاف أنه تم تنفيذ نموذج تجريبي من خلال تركيب موزعات الشبكة لثلاث غرف تجميع، ومن المنتظر الانتهاء من تسليم الشركات المنفذة لغرف تجميع الشبكات داخل المباني إلى شركة العاصمة لبدء تركيب موزعات الشبكة.

وأوضح أنه من المخطط الانتهاء من تركيب وتشغيل الشبكة داخل المباني خلال 3 أشهر بعد انتهاء الجهات المنفذة من تسليم غرف التجميع داخل المباني، وتشغيل مركز الاتصالات الرئيسي، والانتهاء من مد كوابل الألياف الضوئية بين مركز الاتصالات الرئيسي ومباني الحى الحكومي.

وتناول مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة موقف تنفيذ قاعات الاجتماعات وغرف الأزمات، ونوه إلى موقف تنفيذ مراكز التشغيل والتأمين وإدارة المباني، التي تضم مركز إدارة وتأمين مباني الحي الحكومي، ومركز إدارة وتشغيل المدينة، ومركز التحكم والسيطرة الأمني، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد لبوابات التحكم في الدخول والخروج.

وفي سياق متصل، استعرض اللواء ياسر أبو مندور موقف منظومة التطبيقات التشاركية لإدارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بأقسام الموارد البشرية، وإدارة المحتوى، والمراسلات، والتقييم المؤسسي، والمشتريات الحكومية، كما عرض موقف التطبيقات التشاركية لإدارة المشروعات في مبادرة “حياة كريمة”.

