مدبولي: نعمل على توفير التمويلات لاستكمال المشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، في اجتماعٍ عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمهندسة نهاد مرسي، المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًّا في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها،

وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تُضاف للرقعة الزراعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل، في هذا الصدد، على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”، لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التي تشهدها مصر تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي المُستصلحة، ومن بينها مشروع “مستقبل مصر”،

إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نُظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها لخدمة مشروعات التنمية الزراعية، كإحدى أهم ركائز البنية الأساسية اللازمة لاستكمال تلك المشروعات في مراحلها الحالية والمستقبلية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم توفيره من تمويلات لصالح مشروعات التنمية الزراعية، لاستكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداعمة لتلك المشروعات في قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وغيرها.

وأشارت إلى أن القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الإنتاج الزراعي، على رأس أولويات الإنفاق الحكومي، خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى المردود الإيجابي لها في زيادة نسب التشغيل ودفع النمو الاقتصادي، فضلًا عن تأمين الاحتياجات الغذائية مع خفض فاتورة الاستيراد في هذا البند الحيوي.