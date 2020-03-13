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مدبولي : نحتاج لإعادة تخطيط شبكات الصرف كي تستوعب الأمطار في الظروف الاستثنائية

خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم
المال - خاص 5:04 م, الجمعة, 13 مارس 20 5:04 م, الجمعة, 13 مارس 20

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، على وجود تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، بشان موجة الطقس السيئ التي تواجهها البلاد.

ووجه – خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم – الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

 كما وجه شكرا خاصا للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على مجهودها الكبير فى مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، ولرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة، وتواجدهم المستمر في الشوارع.

وقال رئيس الوزراء ، يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، مؤكداً أن وزير الري أكد على أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وأضاف، نتج عن تلك الظروف الجوية حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما واجب التعازي لأسرهم وذويهم.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس، وخاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.

إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف

وأكد مدبولي أننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا.

وكلف رئيس الوزراء، جميع المحافظين بمنح غداً السبت أجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، ولكن هناك أيضاً بعض حالات التعدي عليها من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.

حضر الاجتماع وزير الدولة للإعلام، ومسئولو مجلس الوزراء ومركز المعلومات، وغرفة الأزمات.

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بقلم المال - خاص

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