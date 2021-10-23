سيـــاســة

مدبولي : ناقشت ورئيس الوزراء الألباني إنشاء مجلس أعمال مشترك والتعاون بالسياحة والطاقة والثقافة

وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد مع نظيره الألباني لقاءً موسعًا، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وأجريت مشاورات تم خلالها استعراض كافة أوجه التعاون الثنائي، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
صفية حمدي 6:10 م, السبت, 23 أكتوبر 21 6:10 م, السبت, 23 أكتوبر 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و”إيدي راما”، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بلقاء نظيره “إيدي راما”، رئيس وزراء ألبانيا، والوفد المرافق له، قائلًا: هذه الزيارة لها أهمية خاصة لأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين بلدينا على مدى العقود الماضية.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل صباح اليوم، “إيدي راما” والوفد المرافق له، وأكد الرئيس العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد مع نظيره الألباني لقاءً موسعًا، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وأجريت مشاورات تم خلالها استعراض كل أوجه التعاون الثنائي، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما ركزت المباحثات على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ ومن بينها: السياحة، والطاقة، والتجارة، والثقافة، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تأكيد أهمية الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، المقرر عقدها في العاصمة الألبانية “تيرانا” الشهر المقبل،

وأكد ثقته في أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة إطار داعم للعلاقات المشتركة بين البلدين، وسيعزز بشكل خاص التعاون الاقتصادي والاستثماري. 

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وقال رئيس الوزراء إنه أكد، خلال مشاورات اليوم، أهمية إنشاء “مجلس أعمال مصري ألباني مشترك” بين “جمعية رجال الأعمال المصريين” و”الاتحاد الألباني لغرف التجارة والصناعة”،

مؤكدا كذلك ضرورة تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة بالمعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين. 

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بقلم صفية حمدي

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