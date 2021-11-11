مدبولي من الوادي الجديد : الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين (صور)

خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد ، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، واستمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر في بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وتم الإشارة إلى أنه تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد في إطار خطة هيئة الاستثمار للتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، على مساحة أرض تبلغ نحو 2500 متر مربع، يشغل مبنى المركز منها مساحة 600 متر مربع ويتكون من طابقين أرضي وأول .

والمركز يقدم خدماته لـ 1200 شركة تعمل في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وأهم الخدمات المقدمة فيه تتمثل في خدمات تأسيس الشركات والمنشآت بأشكالها المختلفة، وخدمات اعتماد التعديلات والجمعيات العامة غير العادية، وخدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة.

إضافة إلى الخدمات الفنية مثل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بجانب الخدمات الحكومية مثل توصيات منح الإقامة للأجانب، فضلا عن النشر في صحيفة الاستثمار، وخدمات لجان تحديد تاريخ بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي.