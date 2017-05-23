مدبولي: منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في المدن الجديدة

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك عبر توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة للجمهور، وتوفير منافذ لعرضها، إضافة إلى التنسيق مع مديريات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة ومجالس الأمناء بالمدن الجديدة لإحياء ليالي الشهر الكريم بالندوات الدينية والمسابقات الثقافية والدورات الرمضانية.



وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم تخصيص 40 شادراً من تبرعات الجمعيات الخيرية الموجودة بالمدينة، لبيع مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، وتم توفير عدد من السيارات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة لبيع السلع الغذائية داخل الأحياء، كما ينظم جهاز المدينة بالتنسيق مع مجلس الأمناء دورة رمضانية وماراثون وسباق دراجات وعدد من الأنشطة الرياضية لشباب المدينة بمراكز شباب التجمعات الأول والثاني والخامس، مشيراً إلى أن هناك 22 سيدة فازت بجائزة عمرة مقدمة من مجلس أمناء المدينة، ضمن مسابقة اختيار الأم المثالية، وسيسافرن خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: تم إقامة معرضين لبيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، بمركز خدمات المدينة بالمحور المركزي، ومنطقة ابني بيتك، كما ينظم جهاز المدينة ندوات دينية أسبوعية بمسجد الحصري، إضافة إلى تنظيم دورات رمضانية تحت رعاية مجلس الأمناء ونادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي.



وأوضح المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة معرض للسلع الغذائية على مساحة ألف م2 بمنطقة مركز خدمات الحي 11، وسيتم تنظيم دورة رمضانية ابتداء من 10 رمضان بالتنسيق مع نادي مدينة الشيخ زايد.



وأشار المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن جهاز المدينة أعد مجموعة من الفعاليات الخاصة للاحتفال بالعيد القومي للمدينة الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تم إعداد مسابقة دينية وثقافية، ومسابقة لحفظ القرآن الكريم يتم اختيار المتقدمين إليها بواسطة لجنة من الأزهر الشريف، كما يتم إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية تشمل تنظيم دورات رمضانية رياضية بـ6 مراكز شباب، وإقامة مسرح مفتوح بالمدينة لتقديم فقرات ثقافية وعروض فنية متنوعة، إضافة إلى إعداد مسيرة من السيارات تصاحبها فرقة موسيقية لتوزيع الهدايا على المواطنين احتفالاً بالعيد القومي للمدينة، وتنظيم معرض للسلع الغذائية والمواد التموينية والأجهزة المنزلية.



وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تم التنسيق مع إدارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير سيارات التوزيع ومنافذ البيع المتنقلة، لتقديم السلع الغذائية للمواطنين، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لمنح تصاريح إشغالات مؤقتة بالأسواق التجارية، كما تم التنسيق مع مدير عام قصور الثقافة بالمدينة لتنظيم ندوات ثقافية خلال الشهر الكريم، وقد وافق مجلس أمناء المدينة على اعتماد 150 ألف جنيه من حسابه لإقامة مسابقة لحفظ القرآن الكريم، واعتماد 10 آلاف جنيه لإقامة دورة رياضية رمضانية.



وأضافت المهندسة تمام جرجس، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: تقدم أعضاء مجلس الأمناء بطلب لتنظيم مسابقة دينية في شهر رمضان بالتنسيق مع إدارة الأوقاف بالمدينة للاحتفال بليلة القدر، وتم اعتماد مبلغ 30 ألف جنيه من حساب المجلس لتقديم الجوائز للفائزين، كما يتم التنسيق لإعداد شنط رمضان ووجبات إفطار لتوزيعها على دور الأيتام والمحتاجين بالمدينة.



وأشار المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم اقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بالمدينة على مساحة ألف م2، مقسم إلى 26 باكية لتوفير المستلزمات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين طوال الشهر الكريم، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمصانع العاملة بالمدينة.



وذكر المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم منح تراخيص لأكثر من 15 منفذاً لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أحياء المدينة، وتم مخاطبة مديرية التموين بمحافظة القليوبية لإنشاء منافذ تابعة لوزارة التموين لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما تم التنسيق مع مركز شباب العبور لتنظيم دورة رمضانية لشباب المدينة بالتنسيق مع نادي العبور الرياضي إضافة إلى إقامة أمسيات دينية ببعض مساجد المدينة.



وأوضح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم تخصيص 3 منافذ لبيع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، بجانب المنافذ المتنقلة التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين، وتم التنسيق مع قصر الثقافة ومديرية الأوقاف بالمدينة لتنظيم ندوات ثقافية ودينية خلال الشهر الكريم، وتنظيم احتفالات وعروض مسرحية للأطفال والطلبة بقصر الثقافة والحدائق العامة بالمدينة.



وفي النوبارية الجديدة، صرح المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية المدينة، بأنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتم إنشاء منفذين بالمدينة لتوفير اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، كما تم تخصيص قطعة أرض لإقامة دورات رمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة، بجانب إقامة مسابقات دينية وثقافية يومية وأمسيات دينية.



وفي مدينة برج العرب الجديدة، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية المدينة، أن قصر ثقافة المدينة يقوم بإحياء الليالي الرمضانية خلال الشهر الكريم بأنشطة ثقافية وفنية متنوعة تشمل التواشيح والابتهالات والندوات الدينية لعدد من رجال الدين بوزارة الأوقاف بالإضافة إلى مشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.



وفي دمياط الجديدة، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية المدينة: يتم التنسيق بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء لإقامة معرض للمنتجات والسلع الغذائية الخاصة بالشهر الكريم، بالإضافة إلى إقامة الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية.



وفي مدينة الفيوم الجديدة، أوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لتوفير منفذ متحرك لبيع السلع الغذائية، ويتم الإعداد لتنظيم دورة رياضية لكرة القدم بين سكان المدينة بالملعب الخماسي بمنطقة خدمات ابني بيتك بالحي الثالث بالمدينة.



وفي مدينة بني سويف الجديدة، أشار المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومديرية تموين بني سويف لتوفير سيارة بيع متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



وفي مدينة المنيا الجديدة صرح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية المدينة، بأن المدينة أعدت مجموعة من الفعاليات الدينية والرياضية والثقافية لاستقبال الشهر الكريم، حيث يتم تنظيم مسابقة دينية كبرى تحت إشراف مديرية الأوقاف بالمنيا تشتمل على: مسابقة لحفظ القرآن الكريم على 3 مستويات مختلفة، ومسابقة لحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، ومسابقة في الأبحاث والدراسات الاسلامية، والاشتراك فيها مفتوح لجميع المراحل العمرية، ويُمنح الفائزون شهادات تقديرية وجوائز مالية مقدمة من مجلس أمناء المدينة، كما ينظم ملعب نادي اللعبة الواحدة دورة رياضية مدتها 15 يوماً بنظام الدوري للمجموعات بمشاركة أكاديمية كرة القدم بالمنيا وفريق الصم والبكم.



وفي مدينتى قنا وطيبة الجديدتين، تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، على أن يقوم جهازا المدينتين بتوفير أماكن العرض، بجانب التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والأوقاف لتنظيم دورات رمضانية وندوات ومسابقات دينية خلال الشهر الكريم.