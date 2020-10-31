سيـــاســة

مدبولي : مصر والعراق دولتا مصب وتوافقنا على حق الأمن المائي

وأكد رئيس الوزراء أن شعبي العراق ومصر تربطهما دائمًا علاقات وثيقة وتاريخية، وأن هناك تشابكًا كبيرًا في الثقافات والتاريخ، وتشارك في العديد من المواقف والقطاعات التنموية المختلفة.
صفية حمدي 5:42 م, السبت, 31 أكتوبر 20 5:42 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا بمقر مجلس الوزراء العراقي. وفي كلمته توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهلّ كلمته، بالتهنئة للشعب العراقي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا للعراق ومصر دومًا التقدم والرخاء بتلك المناسبة السعيدة.

ونقل إلى رئيس وزراء العراق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح، في إدارة دولة العراق الشقيقة، في ذلك المنعطف المهم من تاريخ ذلك الشعب العريق.

وأكد رئيس الوزراء أن شعبي العراق ومصر تربطهما دائمًا علاقات وثيقة وتاريخية، وأن هناك تشابكًا كبيرًا في الثقافات والتاريخ، وتشارك في العديد من المواقف والقطاعات التنموية المختلفة.

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ولفت إلى أن كلتا الدولتين دولتا مصب لأنهار، والحضارات العظيمة فيهما قامت على ضفاف الأنهار، ومن ثم فإن هناك تشاركًا كبيرًا جدًّا بالعديد من الخصائص والشخصية المصرية والعراقية.

وعلى مستوى التعاون الثنائي قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تمّت مناقشة استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة التي نجحت في السنوات الست الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بقطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهرباء، والبترول، والغاز، والإسكان، والنقل؛ لدعم الأشقاء فى العراق.

وتابع أنه تم التوافق كذلك على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية، من خلال آلية “النفط مقابل الإعمار”، وتحدد الحكومة العراقية المشروعات وفقًا لأولوياتها.

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ولفت إلى أنه سيتم تفعيل شكل تلك الآلية التي تم إنشاؤها، بحيث تبدأ من خلالها الشراكة بين البلدين لتنفيذ مشروعات مختلفة، سواء المشروعات التنموية أو الاستثمارية بما يحقق صالح الشعبين.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذه الزيارة، وتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس وزراء العراق؛ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد مدبولي أن الشارع المصري سعيد جدًّا بتلك الزيارة، ويتمنى أن يرى الفترة المقبلة القوة التي كانت تشكلها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعرب عن تمنياته أن يشهد التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة دفعة قوية.

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وقال رئيس الوزراء إنه تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين باعتبارهما دولتي مصب، وتم تأكيد أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة.

وأضاف أنه تم التشديد أيضًا على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتباره أمرًا يمسّ الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية.

وفي ختام كلمته توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالشكر والتقدير لرئيس وزراء العراق، وأعرب عن تمنيات الحكومة المصرية والشعب المصري لدولة العراق بدوام الاستقرار والأمان، وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم الفترة المقبلة.

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بقلم صفية حمدي

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