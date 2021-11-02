مدبولي : مصر كرست جهود 7 سنوات لتعزيز مكانتها كأرض للفرص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتى تكتسب زخماً واسعاً من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، وضرورة وجود أجندة واضحة فى هذا الملف.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز أهداف قمة “26 COP” التى تضمنت تسريع العمل نحو أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التى تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن.

إلى جانب تسريع المرحلة بالتشجيع على الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعى من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، فضلاً عن تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف المناخ.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة، بما يعكس المكانة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى إشادات عدد من المسئولين بما تحققه مصر من تقدم فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27 العام المقبل فى شرم الشيخ.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حضور فعاليات تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، بمعرض “إكسبو 2020 دبي”، مثمناً كون هذه المرة الأولى التى يُنظم فيها معرض “اكسبو” فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وجميع الوزراء والمسئولين، الذين ساهموا فى خروج الجناح المصرى بهذا المظهر المشرف، الذى أبرز الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل، ليصبح الجناح الأعلى إقبالاً بين كل الأجنحة الموجودة بالمعرض، وأكد أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى أيضاً الاحتفال بيوم المدن العالمي، الذى احتضنته مدينة الأقصر، وقال أنه تم التأكيد خلال الاحتفال أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل إلهاماً لكل دول العالم فى كيفية التصدى لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة، وأن مصر تضع ملف التنمية الحضرية فى مقدمة أجندتها التنموية، مع التشديد على أهمية أن نعمل معاً من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية، وكذلك مسئولى منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم، والتنظيم الجيد لهذه الفعالية.

ونوه إلى لقائه بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى للبرنامج، التى أبرزت ما تنجزه مصر، كما أشادت بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بالجائزة التقديرية التى يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتى تعدُ واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم فى مجال التنمية الحضرية.

وقال إن إقامة هذه الفعاليات يعكس قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات العالمية.