مدبولي: مستعدون لتقديم محفزات للمستثمرين لزيادة الغرف الفندقية بواحة سيوة

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة في واحة سيوة، فى إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة.

وتجوّل رئيس الوزراء فى منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كل الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول.

وقام بجولة في أنحاء المنتجع للتعرف على مكوناته ومميزاته، ودخل أحد الأجنحة الفاخرة التي يرتادها ملوك من العالم، واستمع إلى شرح من القائمين على المنتجع حول عناصر الجذب لهذا المقصد، والذي يعتمد على الإنارة من خلال الشموع.

وتم تصميم الأثاث به من مكونات طبيعية من البيئة المحيطة، ولا يرتبط بوسائل اتصال تكنولوجية لتوفير مناخ هادئ لقاصديه، الذين ينشدون حياة أقرب للبدائية تحقق التجانس مع البيئة المحيطة، في تجربة تحفز الزائرين على تكرارها والقدوم إلى الواحة مرات عديدة.

وأوضح مسئولو المنتجع أنه قريب من العديد من مقاصد الجذب الأخرى، سواء فيما يتعلق بسياحة السفاري، وكذا سياحة الاستشفاء،

حيث لا يبعد كثيرًا عن مراكز معروفة بالعيون الكبريتية والبحيرات التي تتمتع باليود وتشفي العديد من الأمراض، بجانب تجربة الدفن في الرمال التي تجذب الزوار.

وأكد مدبولى استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات والمحفزات المختلفة للمستثمرين السياحيين لزيادة الغرف الفندقية فى واحة سيوة، منوهًا بأنه تلقّى بعض الطلبات بالفعل، وسيتم البتُّ فيها سريعًا.