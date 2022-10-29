مدبولي: لن نسمح بإخفاء السلع والتعامل بحسم مع المخالفين أو المبالغين في ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، كما أنه تم تكليف جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة من خلال الخط الساخن، وإجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل الظروف.

وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية ومعدلات تضخم مرتفعة والدولة مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع وتنفيذ حزم حماية اجتماعية، كما أن التغيرات المناخية تُحتم علينا الاستعداد الجيد لكميات أمطار غير مسبوقة، وهناك ضرورة لوضع خطة من جانب كل محافظة للتعامل مع المناطق الساخنة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع أن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها في الوزارة؛ في متابعة هذه المستهدفات.

وقال المصيلحي، إن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار، وتم تكليف جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى المستهلكين، مشدداً على أنه سيتم التحرك على الفور من قبل الأجهزة المعنية للتصدي لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أي ممارسات غير سليمة.

وأكد أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، كما تقوم في الوقت نفسه بمراقبة الأسواق، حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.