استثمار

«مدبولي» لـ«حسن علام»: «الإسكان» تدرس عروض مشروعات تحلية مياه البحر ومنها شركتكم

من خلال تطبيق نموذج حق انتفاع لهذه الشركات
صفية حمدي 7:07 م, الأثنين, 28 فبراير 22 7:07 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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عرض المهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة “شركة حسن علام القابضة” على رئيس الوزراء تقريراً حول ما يتم من تعاون وتنسيق فى إطار استراتيجية تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحى، للوصول إلى حلول متكاملة للتحديات التى تواجه قطاع البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على رفع كفاءة المحطات الخاصة بها، ونظم إدارتها.

وأكد استعداد الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توافر الإمكانيات لدى الشركة التى تجعلها قادرة على إدارة وتشغيل هذه المحطات، بما يسهم فى تحسين مستوى تشغيل هذا المرفق المهم والحيوى، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

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ونوه المهندس حسن علام لما تم من دراسات فنية ومالية لإعادة تأهيل وزيادة الإنتاج، وما يتعلق بالتشغيل والصيانة لعدد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، والوفورات المتوقع تحقيقها فى حالة قيام الشركات التابعة للقطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها، من خلال تطبيق نموذج حق انتفاع لهذه الشركات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة “شركة حسن علام القابضة”، أيضًا لما يتم من جهود فى إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والمشروعات الجارى دراستها لتنفيذها فى هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

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وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، والتوسع فيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات، ومنها شركتكم، من قبل وزارة الإسكان، للبدء فى تنفيذها.
جاء ءلك حيث التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم؛ كلا من المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة “شركة حسن علام القابضة”، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، لمناقشة واستعراض عدد من المشروعات المقترح تنفيذها فى عدد من القطاعات.

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بقلم صفية حمدي

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