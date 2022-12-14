مدبولي : لا نتدخل بالتسعير وتعمدت استخدام كلمة (بعض) عن مستغلي الأزمة بالقطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تشجع القطاع الخاص وتقف خلفه؛ لأنه محور التنمية الاقتصادية، ونوه بأنه كان حريصًا على تأكيد أن الدولة لن تتدخل في التسعير.

رئيس الوزراء قال ذلك ردًّا على تساؤل: لماذا لا يتحمل القطاع الخاص جانبًا من الأزمة وخفض هامش الربح الذي يصل إلى 60 و70%، والعام هامش الربح به 20 و25%؟

وتابع مدبولي أنه كان حريصًا أيضًا وتعمّد استخدام كلمة (بعض) في الحديث عمّن يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار.

وقال إنه ينزل الشارع ويكون حريصًا على الاستماع لأي مواطن يوقفه للتحدث معه، ويبلّغونه بأن محلًّا يبيع بسعر، وبعده محل آخر يبيع بسعر آخر، وهذا هو ما يتحدث عنه، ولن يتم السماح به بالمغالاة في الأسعار.