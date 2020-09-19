مدبولي : قرار جمهوري قريبًا لإنشاء مدينة «حدائق العاصمة».. كفانا عشوائيات

قال رئيس الوزراء، إنه قام بجولة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة عاصم الجزار، وزير الإسكان، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز بهذا المشروع العملاق.

وأكد أنه تفقد الحي الحكومي، ونسبة التنفيذ فيه بلغت معدلات متقدمة، وتظهر النقلة النوعية الكبيرة التي ستكون عليها الوزارات الحكومية العام المقبل، عندما تتم عملية انتقال العمل إليها.

مدبولي : العاصمة الإدارية الجديدة نموذج بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة

وأضاف رئيس الوزراء قائلا أن العاصمة الإدارية الجديدة نموذج من بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تجري عملية إنشائها على نفس المستوى، وتستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة بمصر، ومسبوقة بالتخطيط السليم.

وأكد قائلا أن الدولة تقوم بتخطيط عمراني سليم ، بحيث يكون شكل العمران مختلفا، وكذلك تكون طبيعة وجودة الحياة مختلفة، بخلاف النمو غير المخطط والعشوائي الذي واجهته مصر على مدار أربعة عقود سابقة، وقال أن الحكومة حريصة كل الحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى الفترة المقبلة.

وتابع مدبولى قائلا إنه من أجل ذلك، يجدد مناشدته مرة أخرى للمواطنين بانتهاز المدة الخاصة بقانون التصالح بمخالفات البناء، وأن يسارعوا في تقنين أوضاع المخالفات التي تمت.

وقال إنه يتابع مع المحافظين، وأن كل قرار تم اتخاذه كان بغرض التسيير على المواطن، وهناك متابعة تتم على الأرض لحظة بلحظة، وأي إجراء ستراه الحكومة في صالح المواطن المصري، سوف تتخذه بدون تردد.

مدبولي : «حدائق العاصمة» مدينة جديدة يصدر القرار الجمهوري الخاص بها قريبا

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه بعد الانتهاء من جولة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقلوا إلى مدينة جديدة، سوف يصدر القرار الجمهوري الخاص بها قريبا، وأنهم بدؤوا فور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري بهذه المشروعات والإسراع فى معدلات العمل، وهي مدينة حدائق العاصمة، التي تعتبر امتدادا لمدينة بدر .

وقال إنها كانت تعتبر مدينة جديدة، ولكن مع حجم العمران الكبير بها في السنوات الخمس الماضية، تقريبا انتهت أراضيها، ومازال هناك طلبا هائلا عليها، ومن أجل ذلك كان التفكير في إنشاء امتداد لها، مدينة “حدائق العاصمة”، وهي على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اليوم بصدد مشروع إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بدأت بها في شهر إبريل الماضي، منذ 5 أشهر، ونسبة الإنجاز فيها تقترب من 50%، و المشروع بالكامل سينتهي آخر شهر يونيو 2021 ، أي خلال عام ستكون الحكومة انتهت من بناء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي للشباب ولمحدودي الدخل في منطقة مميزة جدا.

وقال مدبولي إنه ينبغي التاكيد هنا على أن الدولة لديها القدرة على أن تبني أكبر كمية من الإسكان لكل المستويات، وأن هذا توجيه الرئيس، إذا رأينا أننا بحاجة إلى بناء مليون وحدة، سنفعل ذلك بكل تأكيد، والهدف أن نبني على أسس تخطيط سليمة، ويكون بها مدارس ووحدات صحية وملاعب وكافة الخدمات وعلى أعلى مستوى.

رئيس الوزراء : كفانا عشوائيات

وأكد أن الربط بين هذا الموقع والعاصمة الإدارية سوف يكون اكثر من ممتاز، وأنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، سوف يعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ 50 % قريبا من ذلك العدد بصورة فورية، بالإضافة إلى مشروع آخر يغطي كل الفئات والطبقات من المجتمع، وسوف تكون في الأماكن ذات الطلب العالي.

وقال رئيس الوزراء إن المواطن البسيط إذا كان يحتاج وحدة سكنية، فسوف يكونوا قادرين كدولة على التنفيذ، بالإضافة إلى الأماكن المخططة التي سوف يسمحون بالبناء فيها داخل المدن القائمة.

ووجه رئيس الوزراء رسالة: “كفانا بناء عشوائي غير مخطط، كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية، وأضاع علينا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأنتج شكلا عمرانيا غير لائق” .