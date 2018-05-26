مدبولي: قرارات لـ35 مشروعا عمرانيا على 5700 فدان فى 5 أشهر

بدور ابراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام منذ بداية العام الحالى 2018، باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 35 مشروعاً عمرانياً وخدمياً واستثمارياً ستقام

بدور ابراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام منذ بداية العام الحالى 2018، باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 35 مشروعاً عمرانياً وخدمياً واستثمارياً ستقام على مساحة إجمالية تخطت 5700 فدان في 12 مدينة جديدة، لدعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وبما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة في جميع المستويات، وذلك فى إطار المساهمة الفاعلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية الدولة المصرية.

وأضافت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات: يؤدي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة دوره الرئيس باعتباره حجر الزاوية والموجه للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية في جميع المجالات بالمدن الجديدة، تنفيذاً لسياسة الهيئة الرامية إلى التوسع (الكمي – النوعي)، في إقامة المدن الجديدة، وتوسعاتها، مما يؤدي لتوسع رقعة المعمور المصري، وزيادة معدلات التنمية، وإقامة المشروعات المختلفة، التي توفر الآلاف من فرص العمل.

وأشارت المهندسة رجاء فؤاد إلى أن المشروعات التي صدرت لها القرارات الوزارية سيتم تنفيذها بالمدن التالية: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – الشروق – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – برج العرب الجديدة – بدر – العبور)، موضحة أن تلك المشروعات ستسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سعى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبه ذلك من تحديد الاستعمالات المختلفة للأراضى، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة فى اعتماد عدد من المخططات الاستراتيجية العامة لمدن (6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد وتوسعاتها بمساحة 21 ألف فدان – الشروق وتوسعاتها بمساحة 53 ألف فدان)، إضافة إلى المخططات العامة لمنطقة الزقازيق الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 9260 فداناً، وكذا الامتداد (أ،ب) بمدينة أخميم الجديدة بمساحة 1500 فدان، فضلاً عن المخطط العام لمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية غير الآمنة بحى السلام بمساحة حوالى 85 ألف فدان، مضيفاً أن المخططات الاستراتيجية تساهم فى فتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أية تعديات على أراضى الدولة بها.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يجرى التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة تجمعات جديدة هى (الفشن – ملوى – بئر العبد – وغيرها)، بما سيسهم فى تنمية ربوع الوطن.