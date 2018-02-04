مدبولي: قانون تسجيل العقارات سيحفز تصديره للخارج

دعاء حسنيقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة الذى أقر خلال الفترة الماضية، سيحفز المزيد من المستثمرين على الدخول فى النشاط العقاري، وتصدير العقار فى الخارج من خلال تسجيل الوحدات بالإيداع بالشهر العقاري، بعد الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية.وأضاف م

دعاء حسني

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة الذى أقر خلال الفترة الماضية، سيحفز المزيد من المستثمرين على الدخول فى النشاط العقاري، وتصدير العقار فى الخارج من خلال تسجيل الوحدات بالإيداع بالشهر العقاري، بعد الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر ملتقى مصر الثالث للاستثمار، اليوم الأحد، أن مصر مرت منذ 2011 وحتى الفترة الأخيرة، بالعديد من التحديات التى استطاعت الحكومة مواجهتها والتغلب عليها، من خلال سلسلة من التشريعات والإجراءات الخاصة بتحفيز مناخ الاستثمار، وأصدرت العديد من القوانين، منها: قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، والإفلاس، إضافة إلى القرارت الجريئة لإصلاح الهيكل الاقتصادي، مثل قرار تحرير سعر الصرف، ورفع القيود على النقد الأجنبي والأرباح على المستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمار فى كل القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري.

وأوضح أن مصر تشهد انطلاقة هائلة فى إنشاء المدن الجديدة، بدءً من الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، بالإضافة إلى إتاحة الأراضي للقطاع الخاص للاستثمار بقوة.

وأضاف أن وزارة الإسكان عقدت لأول مرة شراكات مع القطاع الخاص، من خلال حصص عينية او نقدية فى المشروعات الاستثمارية والعمرانية، وكانت أحد الآليات المتفق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فى 2015، بحجم استثمارات بلغ 350 مليار جنيه.

ونوه إلى أنه تم طرح 13 قطعة تقدم لها 36 عرضًا من كبرى الشركات العقارية المتحالفة مع شركات عربية وأجنبية بحجم استثمارات يفوق 550 مليار جنيه.



وأكد أن السوق المصرية كبيرة، والطلب هائل، وهناك فجوة كبيرة فى القطاع العقاري.

وأوضح مدبولي أن هناك سلسة من المدن الجديدة تتكون من 14 مدينة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تدشينها وتنميتها فى 18 شهرًا وتزويدها بمحطات الكهرباء والمياه العملاقة حتى تصبح من المدن الذكية والمستدامة، فضلاً عن مدينة العالمين الجديدة وهي أول مدينة على الساحل الشمالي الغربي لإقامة حياة متكاملة واستيعاب 4 ملايين نسمة، وبها مقومات الحياة بدءً من المناطق الصناعية.

وتابع: “تلقينا طلبات من المستثمرين لإقامة مشروعات بها، وذلك لقربها من الموانئ كميناء الدخيلة والحمرا الخاص بالصناعات البتروكيماوية والبترول، فضلاً عن قربها من المطارات”، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة عدد من الأفرع للجماعات المحلية والدولية.

ولفت إلى أنه خلال 3 سنوات المقبلة سيتم تحويل مدينة العالمين الجديدة لأهم المقاصد السياحية على غرار شرم الشيخ والغردقة، وأيقونة للسياحة الشاطئية على البحر المتوسط، وستعمل على إنشاء أكثر من 25 ألف غرفة فندقية، وجذب عدد من المستثمرين العرب المالكين لعدد من العلامات التجارية والفنادق، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اتفاقيات مع عدد من المستثمرين العرب الإماراتين والسعوديين.

وأكد مدبولي أن هناك تركيز شديد على النقل الجماعي لربط المدن ببعضها، والاتفاق مع وزارة النقل على طرح القطار المكهرب (العين السخنة بالعالمين الجديدة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، وتقدم للمشروع 23 تحالفًا عالميًا.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى عملت على خلق فرص عمل ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2%، ومن المتوقع الوصول به إلى 5.5 %.