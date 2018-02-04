مدبولي: قانون تسجيل العقارات سيحفز تصديرها للخارج

دعاء حسني قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، إن مصر مرت فى الفترة من 2011 وحتى الآن، بالعديد من التحديات التى استطاعت الحكومة مواجهتها والتغلب عليها من خلال سلسلة من التشريعات والإجراءات الخاصة بتحفيز مناخ الاستثمار، حيث أصدرت العديد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذ



دعاء حسني

قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، إن مصر مرت فى الفترة من 2011 وحتى الآن، بالعديد من التحديات التى استطاعت الحكومة مواجهتها والتغلب عليها من خلال سلسلة من التشريعات والإجراءات الخاصة بتحفيز مناخ الاستثمار، حيث أصدرت العديد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الإفلاس، بالإضافة الى القرارت الجريئة لاصلاح الهيكل الاقتصادي التى اتخذتها مثل قرار تحرير سعر الصرف ورفع القيود على النقد الأجنبي والأرباح على المستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار فى كل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقاري .

وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر ملتقي مصر الثالث للاستثمار، أن قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة الذى تم اقراره خلال الفترة الماضية سيحفز مزيد من المستثمرين على الدخول فى النشاط العقاري وتصدير العقار فى الخارج من خلال تسجيل الواحدات بالايداع بالشهر العقاري بعد الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن مصر تشهد حاليا انطلاقة هائلة فى انشاء المدن الجديدة بدء من الاسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل وفوق المتوسط بالإضافة إلى إتاحة الاراضي للقطاع الخاص للاستثمار بقوة.

وأضاف أن وزارة الاسكان قامت لأول مرة بعمل شراكات مع القطاع الخاص من خلال حصص عينية او نقدية فى المشروعات الاستثمارية والعمرانية، لافتا الى أن هذه الشراكات كانت احد الاليات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فى 2015 بحجم استثمارات بلغ 350 مليار جنيه منوها إلى أن تم طرح 13 قطعة تقدم لها 36 عرض من كبرى الشركات العقارية المتحالفة مع شركات عربية واجنبية بحجم استثمارات يفوق 550 مليار جنيه.



وأوضح مدبولي أن هناك سلسة من المدن الجديدة تتكون من 14 مدينة على رأسها العاصمة الادارية الجديدة والتى تم تدشينها وتنميتها فى 18 شهرا وتزويدها بمحطات الكهرباء والمياه العملاقة ختى تصبح من المدن الذكية والمستدامة،فضلا عن مدينة العالمين الجديدة وهي اول مدينة على الساحل الشمالي الغربي لاقامة حياة متكاملة واستيعاب 4 ملايين نسمة وبها مقومات الحياة بدء من المناطق الصناعية،وقد تلقينا طلبات من المستثمرين لاقامة مشروعات بها وذلك لقربها من الموانئ كميناء الدخيلة والحمرا الخاص بالصناعات البتروكيماوية والبترول فضلا عن قربها من المطارات لافتا الى انه سيتم اقامة عدد من الافرع للجماعات المحلية والدولية.

وأضاف أنه خلال 3 سنوات القادمة سيتم تحويل مدينة العالمين الجديدة لأهم المقاصد السياحية على غرار شرم الشيخ والغردقة وايقونة للسياحة الشاطئية على البحر المتوسط وستعمل على انشاء اكثر من 25 ألف غرفة فندقية كما نعمل على جذب عد من المستثمرين العرب المالكين لعدد من العلامات التجارية والفنادق لافتا الى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اتفاقيات مع عدد من المستثمرين العرب الاماراتين والسعوديين.

وأكد مدبولي أن هناك تركيزا شديدا على النقل الجماعي لربط المدن ببعضها والاتفاق مع وزارة النقل على طرح القطار المكهرب(العين السخنة بالعالمين الجديدة و6 اكتوبر والعاصمة الادارية وتقدم للمشروع 23 تحالفا عالميا.

وأكد أن المشروعات الكبرى عملت على خلق فرص عمل ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.5% والذى من المتوقع الوصول به إلى 5.5 %.