مدبولي في مجلس المحافظين : أنتم جميعًا مسئولون عن سرعة رصد أي مخالفات بناء وإزالتها

ونوَّه بأنه لن يكون هناك مدٌّ للتصالح، والمدى الزمني المحدد له هو الموجود في القانون آخِر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء تلك الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين، إن الحكومة قطعت شوطًا مهمًّا في ملف التصالح ببعض مخالفات البناء طبقًا للقانون، وتتابع يوميًّا هذا الملف.

ونوَّه بأنه لن يكون هناك مدٌّ للتصالح، والمدى الزمني المحدد له هو الموجود في القانون آخِر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء تلك الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا إن الحكومة تطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء؛ لكي تغلق هذه الصفحة تمامًا، لكن لن يتم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى.

وأكد أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسئولية تضامنية، وأنه يجب علينا جميعًا عدم السماح بذلك؛ حيث إن تآكل مساحة الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف كارثة حقيقية بكل المقاييس.

وشدد مدبولي على أنه سوف تكون هناك إجراءات رادعة لأية محاولة بناء على الأراضي الزراعية.

ووجّه حديثه للمحافظين وقال “أنتم جميعًا مسئولون عن سرعة رصد أية مخالفة، وإزالتها على الفور، ولن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية”.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء بكل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من مهندسين وفنيين، بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أية مخالفة بناء، أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.

وشدد مدبولي، في السياق نفسه، على إحالة أية مخالفة بعد الإزالة إلى النيابة العسكرية، مثلما حدث خلال الأيام الماضية.

وعرَض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول موقف تنفيذ الموجة الـ16 للإزالات، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 30 أغسطس 2020.

وقال إنه تم إزالة 11417 مخالفة بناء، بإجمالي مساحة 2951661 م2، وكذلك تمت إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 211011 فدانًا تقريبًا.

من جانبهم استعرض المحافظون جهود إزالة مخالفات البناء، الفترة الماضية، وموقف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون، بجانب جهود التصدي للمخالفات الجديدة، ووأْدها في مهدها.

وعرَض اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريرًا حول المتغيرات المكانية على مستوى الجمهورية في الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2020، وأشار في هذا الصدد إلى أن إجمالي المتغيرات للمحافظات خلال هذه الفترة بلغ 334897.

وأوضح مدير إدارة المساحة العسكرية أنه يتم استخراج المتغيرات المكانية من الصور الفضائية لتوقيتين مختلفين للمكان، حيث يتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية.

ويتم إعداد تقارير ربع سنوية بهذه المتغيرات وإرسالها إلى المحافظة في صورة بيانات جدولية؛ بها مسلسل المتغير وإحداثيات كل متغير.

ولفت إلى أنه يتم الرد على البيانات الجدولية نفسها المرسَلة عن طريق المحافظات بموقف كل متغير من حيث إنه قانوني، أو غير قانوني، أو قانوني مؤقت، بجانب ذكر تفاصيل كل متغير.

كما تتم أيضًا دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإرسال الإحداثيات الخاصة بنقاط المتغيرات بمعدل شهري من خلال تفعيل منظومة ربط المتغيرات المكانية بين مركز المتغيرات والمحافظة.