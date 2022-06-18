«مدبولي» في جولة بمشروعات العلمين الجديدة ويؤكد: الرئيس كلفنا بسرعة وكفاءة التنفيذ

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، جولة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة الساحلية، ورافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة، أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتنفرد بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، والذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي؛ مشيرا إلى أنها تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق.

وأكد: نواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف مدبولي أن لديهم تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة وكفاءة التنفيذ، والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة، بصورة مستدامة، مما يتطلب تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في المشروعات القائمة بالمدينة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بمواقع العمل المختلفة، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق البرنامج الزمني المخطط.

واستهل رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بتفقد الأبراج في المنطقة الشاطئية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال المقامة بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى منها تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، وجار الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات، مضيفا أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى ووصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور الـ 30 من إجمالي 44 دورا، وتم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي عدد 7 أبراج، وحاليا في مرحلة الأساسات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج، وأعمال تنسيق الموقع حولها.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المنطقة الترفيهية، التي تم الانتهاء منها وتشغل مساحة 50.46 فدان، وتتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، و جار حاليا أعمال تشغيلها.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع المنطقة الترفيهية يتكون من بدروم متصل بمساحة 118495م2 يستوعب 2800 سيارة، إضافة إلى دورين تجاري أرضي ، ودور أول بإجمالي 40 مبنى بمساحة بنائية 56762 م2، ومساحات المباني تتراوح من 332م2 حتى 3192م2، كما تضم المنطقة الترفيهية فندقا بمساحة 4162م2، وتتراوح مساحات المحلات من 84م2 إلى 731 م2.

وخلال تفقده لمنطقة الأبراج الشاطئية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الممشى حول منطقة الأبراج الشاطئية من الجهة القبلية والمطل على البحيرات، وأشار وزير الإسكان إلى أنه جار استكمال العمل بالممشى للانتهاء من تنفيذه خلال الشهر الجاري.

وتفقدوا أعمال الزراعات وتنسيق الموقع بالممشى، بالإضافة إلى نموذج تنسيق موقع على ممشى البحيرات، وأعمال الإنارة، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

كما شملت جولة رئيس الوزراء تفقد أعمال تنسيق الموقع بالطرق الرئيسية، وأعمال الميادين بالمنطقة الشاطئية، وقال رئيس جهاز المدينة أن هناك 9 ميادين بالمدينة تم الانتهاء من بعضها بالكامل وإنارته وجار زراعة الدلتا حوله، ويتبقى العمل بالميادين الأخرى.

وتم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بها، وجار استكمال خرسانات المسارات الدائرية والبازلت حول الميادين، والانتهاء من توريد مهمات الأعمال الكهروميكانيكية وجار تنفيذها، إلى جانب ذلك يتم حاليا استكمال أعمال رخام الأرضيات لعدد من الميادين، حيث سيتم الانتهاء منها جميعا خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال الجزيرة الوسطى الممتدة من طريق A4 وحتى طريق C3 ، والتي تشهد حاليا استكمال أعمال التنسيق بها، وتشمل أعمال الزراعة والإنترلوك، وتخطيط الطريق وأعمال الإنارة.