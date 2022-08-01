مدبولي فى جولة بالبحيرة: الرئيس وجهنا بالاعتماد على المكونات المحلية بمشروعات «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قال ذلك صباح اليوم خلال جولة تفقدية قام بها في محافظة البحيرة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مدبولى : الزيارة استكمال لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات “حياة كريمة”

وفي مستهل زيارته، أكد أن الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

ومن جانبه، رحب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمسئولين المرافقين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام ورعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة البحيرة التي شهدت في عهد سيادته تنفيذ العديد من المشروعات القومية، أبرزها المبادرة الإنسانية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، التي تغير وجه الحياة بمراكزها وقراها.

وتحدث اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مشروعات رفع كفاءة القرى المستهدفة بالمحافظة، من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي يشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وأشار إلى أن عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة يبلغ 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية تضم 3967 قرية وتابعا، وتغطي هذه المشروعات 50% من مساحة المحافظة، وتقدم خدماتها لنحو 50% من مواطني المحافظة، ويصل إجمالي عدد السكان في المراكز المستهدفة إلى 3.5 مليون مواطن.

وقدم محافظ البحيرة عرضاً حول أهم المشروعات القومية، التي بدأ العمل في تنفيذها بالمحافظة منذ ٢٠١٨ حتى الآن وبلغ عددها 4325 مشروعاً، بحجم تكلفة إجمالية بلغت قيمتها 80.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 3٦٣4 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 49.5 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ تصل إلى 61%، وجار العمل بـ 691 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39% بالقطاعات المختلفة، فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي يتكلف تنفيذها 44 مليار جنيه.