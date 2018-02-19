مدبولي: فنادق إنتركونتننتال تطلب تشغيل ألف غرفة بالعلمين الجديدة

بدور إبراهيم:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باسكال جوفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق انتركونتننتال (الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا)، لبحث فرص الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة.



وخلال اللقاء، طلب باسكال جوفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق انتركونتننتال، الحصول على فرصة للاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، عن طريق إدارة وتشغيل 1000 غرفة فندقية بالمدينة من خلال 3 فنادق تابعة للمجموعة، وهي: انتركونتننتال، وهوليداي إن، وستاي بريدج.



وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن ترحيبه بمشاركة مجموعة فنادق إنتركونتننتال فى إدارة وتشغيل عدد من الفنادق بالعلمين الجديدة، لما لهذه المجموعة من سمعة كبيرة عالميا، مشيدا بتوقيع المجموعة أيضا على مذكرة تفاهم مع المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والذى يحضر اللقاء، لتشغيل 3 فنادق فى مشروع مدينة الشمس، الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون، وتوقيعه قريبا، بشأن الـ1000 غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مدينة العلمين الجديدة، هي إحدي المدن المهمة علي ساحل البحر المتوسط، بواجهة متميزة تمتد لأكثر من 14 كم، في موقع فريد لن يتكرر، وهذه الواجهة تعادل طول كورنيش مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تحتوي المدينة علي نحو 25 ألف غرفة فندقية، وهناك عدد من الكيانات السياحية الكبري ترغب في الاستثمار بالمدينة، وبالفعل وقعنا بروتوكول تعاون مع مجموعة ماريوت العالمية، لإنشاء وإدارة وتسويق فندق جي دبليو ماريوت بسعة ٢٥٠ غرفة و٥٠ فيلا، وفندق الماريوت بمنطقة أبراج الواجهة البحرية للمدينة بسعة ٣٠٠ غرفة، كما تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع مدرسة لوزان السويسرية للفنادق لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق)، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، لإنتاج جيل من الطلبة المتميزين في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وهناك طلبات أخرى يتم بحثها حاليا.



وأشار الوزير إلى أن العلمين الجديدة، مدينة متكاملة تعمل طول العام، وسيكون بها جامعات، وبدأ بالفعل تنفيذها، ومدارس، ومختلف الخدمات، بجانب الأنشطة السياحية المختلفة، موضحاً أنه يجري تنفيذ الممشى السياحي بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، كما يجري تنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، بجانب إسناد تنفيذ المنطقة الترفيهية (تتكون من بدروم+ أرضي+ أول) أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومن المقرر البدء في تشغيلها الصيف المقبل.