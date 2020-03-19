سيـــاســة

مدبولي : فريق عمل بكل وزارة وجهة حكومية للتأكد من اتباع إجراءات النظافة والتطهير

الإجراءات الحُكومية كانت على مستوى الحدث، والتنسيق كان على أعلى مستوى
صفية حمدي 1:33 م, الخميس, 19 مارس 20 1:33 م, الخميس, 19 مارس 20

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قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم تشكيل فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية للتأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير فيهما.

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدا بأن الأسبوع المُنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها حكومته بكل المقاييس، وربما أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة.

وقال أن التحديات التي واجهتها الحكومة بدأت بموجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لأعضاء الحكومة جميعاً.

وأكد على أن الإجراءات الحُكومية كانت على قدر جدية الحدث، والتنسيق كان على أعلى مستوى.

وقال أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها، والاستعداد المسبق، والتعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، ساهمت في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة الطقس السيئ.

وأكد رئيس الوزراء على أننا قد خرجنا بأقل الخسائر المُمكنة، وأن الدولة سوف تقدم الدعم والتعويضات المناسبة إلى كل المضارين من موجة الطقس السيئ.

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بقلم صفية حمدي

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