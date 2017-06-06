مدبولي: فتح باب تقديم عقود البيع لأراضي الشيخ زايد

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتحت باب التقدم لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017 الخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017 بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة.



وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد علي النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، وتقديم كافة المستندات الدالة علي الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، مرفق بها لوحة مساحية، موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، مضيفاً أن قبول الطلبات بجهاز المدينة يبدأ من 11/6/2017 وحتي 10/8/2017.



وأكد السباعى أن الهيئة تحذر كافة الشركات والجمعيات والأفراد من القيام بأي تصرفات عقارية، أو الشروع في إقامة أي منشآت علي تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، موضحاً أنه لن يلتفت لأى طلبات تم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة