مدبولي: طلبات المستثمرين تتركز على الأراضي بالقاهرة الكبرى فقط

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة حرصت على ترفيق أكبر كم من الأراضى خلال السنوات الأخيرة لزيادة عدد القطع المطروحة وتلبية مختلف الاحتياجات سواء لمستثمرى القطاع الخاص بمختلف الشرائح والمواطنين.وقال خلال كلمته بمؤت

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة حرصت على ترفيق أكبر كم من الأراضى خلال السنوات الأخيرة لزيادة عدد القطع المطروحة وتلبية مختلف الاحتياجات سواء لمستثمرى القطاع الخاص بمختلف الشرائح والمواطنين.

وقال خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى إن الطرح الأخير لأراضى المجتمعات العمرانية كشف عن تركز طلبات المستثمرين على التقدم لشراء الأراضى بمدن القاهرة الكبرى رغم وجود طلب حقيقى وارتفاع المقدرة الشرائية للمواطنين بمدن الصعيد والوجه البحرى لافتا إلى أن متر المبانى فى محافظة المنيا وصل إلى 70 ألف جنيه.

وأضاف أنه يجرى تخطيط وتنفيذ حوالى 12 مجتمعا عمرانيا جديدا فى إطار السعى نحو التنمية واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب سعى المطورين نحو تنويع المنتجات وإعادة النظر فى المناطق التى تتركز بها المشروعات العقارية.