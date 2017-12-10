مدبولي: طفرة فى تنفيذ المبانى الخدمية بالإسكان الاجتماعى

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المدن الجديدة تشهد طفرة في تنفيذ المباني الخدمية بمناطق مشروع الإسكان الاجتماعي، لخدمة سكان المشروع، وتشجيعهم على الانتقال للسكن في الوحدات التي تم تخصيصها لهم، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ وطرح 667 مبنى خدمياً منذ بدء تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي وحتى الآن.



وأوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في 18 مدينة جديدة، ويجري تنفيذ 217 ألف وحدة سكنية أخرى في 17 مدينة جديدة، بينما يجري طرح 41 ألف وحدة سكنية في 6 مدن جديدة.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن: يجرى تنفيذ 225 مبنى خدميًا، وهي: 38 مدرسة تعليم أساسى وثانوى وتجريبى، و39 حضانة، و26 وحدة صحية ومركزا طبيا، و79 سوقاً تجارية، و43 مبنى خدميا عاما (نادٍ رياضى اجتماعى – نقطة شرطة – ملاعب ثلاثية وخماسية).



وأضاف: يجري طرح 104 مبان خدمية، وتشمل 32 مدرسة تعليم أساسى وثانوى وتجريبى، و14 حضانة، و20 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، و23 سوقاً تجارية، و31 مبنى خدميًا عاماً (نادٍ رياضى اجتماعى – نقطة شرطة – ملاعب ثلاثية وخماسية).



وأشار المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 263 مبنى خدميا، موزعة كالآتي: 34 مدرسة تعليم أساسى وثانوى وتجريبى، و47 حضانة، و47 وحدة صحية ومركزا طبيا، و78 سوقاً تجارية، و57 مبنى خدميا عاما (نادٍ رياضى اجتماعى – نقطة شرطة – ملاعب ثلاثية وخماسية).



وأوضح بهجات أنه تم ويجرى تنفيذ 36 مسجداً بمناطق الإسكان الاجتماعى، ويجرى تنفيذ 23 كنيسة بالمدن الجديدة، لخدمة الطوائف (الأرثوذكسية / الإنجيلية / الكاثوليكية).