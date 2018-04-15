مدبولي: طرح كراسات شروط 3 آلاف قطعة بالمدن الجديدة 13 مايو

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم الأحد الموافق 13 مايو المقبل، طرح كراسات الشروط والمواصفات، لـ30145 قطعة أرض سكنية، بالمدن الجديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجد

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم الأحد الموافق 13 مايو المقبل، طرح كراسات الشروط والمواصفات، لـ30145 قطعة أرض سكنية، بالمدن الجديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل، بنظام القرعة العلنية، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية، مشيرا إلى أن الأراضى المطروحة منها 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعى و10626 قطعة أرض إسكان متميز، و5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً.

وقال وزير الإسكان: يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 20/6/2018 وحتى 19/7/2018، بفروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 : 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية، موضحاً أنه یتم تسلیم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي ستكون متاحة علي الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى: : 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: بخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، فهي: أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، مضيفاً أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

وأوضح المهندس طارق السباعى أنه بشأن أسلوب التخصيص لأراضى الإسكان الاجتماعى، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بالنسبة لأراضى الإسكان المتميز، سيتم طرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: : 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة غرب أسيوط، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح أنه بشأن الأراضى السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزاً، فمن المقرر طرح 5271 قطعة أرض، فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يشترط فى المتقدم لحجز قطعة الأرض بالإسكان المتميز والأكثر تميزاً، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.