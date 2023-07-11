مدبولي: طرح «المصرية للاتصالات» كان لا بد من سريته لأنها مدرجة بالبورصة وسنتحرك في شركات مماثلة الفترة المقبلة 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يخص ما أعلنته الحكومة بشأن طرح 32 شركة في البورصة، إنه تم طرح شركات “باكين”، و”الفنادق” وإيثيدكو” و”الحفر المصرية” و”إيلاب”، كما أن شركات “جبل الزيت” و”سيمنس” قيد الطرح.

وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم، أنهم بذلك يتحذثون عن 7 شركات من بين الـ32 شركة المُعلن عن طرحها مُسبقًا، فضلًا عن طرح أسهم المال العام في شركة “عز الدخيلة” التي تمّت إضافتها بناءً على ما سبق الإشارة إليه حول أنه من الوارد أن تدخل ببرنامج الطروحات شركات جديدة في قائمة الشركات التي ستُطرح.

وأشار إلى أنه في حالة “شركة المصرية للاتصالات” فإن هذا يمثل طرحًا ثانويًّا، ولا يمكن الإعلان مسبقًا عن طرح نسبة من شركة مُدرجة بالبورصة،

حيث يحدث ذلك في صورة سرية جدًّا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستتحرك في طرح عدد من هذه الشركات المُدرجة بالفعل في البورصة وبها طرح ثانوي، خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك مؤشرًا جيدًا، في ضوء ما أوضحته وزيرة التخطيط، اليوم، يتمثل في دخول القطاع الخاص المصري للاستحواذ على هذه الشركات، بالإضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي سواء، بالنسبة للحكومة المصرية.

كما أشار مدبولي إلى أن استثمار القطاع الخاص المصري “بأموال من الخارج” يمثل رسالة ثقة للدولة بأن المستثمر المصري يثق في قوة اقتصاد مصر؛ ما يدفعه لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية، ويبعث ذلك رسالة مهمة أن القطاع الخاص المحلي نفسه أصبح مطمئنًّا تمامًا للوضع الاقتصادي المصري.