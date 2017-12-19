مدبولي: سنسجل محور روض الفرج في موسعة جينيس

ليكون أكبر كوبري في العالم بعرض 64 متر



بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن تنفيذ الحكومة لجيل جديد من المدن الجديدة والذي يضم نحو 12 مدينة جديدة، يعد فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، وتحقيق أهداف تنموية تتعلق بنقل التكدس السكاني من المدن والمحافظات القديمة المحيطة بتلك المدن.



وأضاف؛ في كلمته بحفل عشاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال«BEBA» أمس، أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تسعى لعدم تكرار كافة الأخطاء التي حدثت في مدن الجيل الأول والثاني، والتي كان أبرزها أزمة النقل والمواصلات، حيث تخطط الوزارة حاليًا لتنفيذ مشروع القطار المعلق “المونورويل”، بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة مواصلات داخل مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.



وأكد مدبولي على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروعات التنموية هي الدافع الرئيسي لوزارة الإسكان لتنفيذ هذه الحزمة الضخمة من المشروعات القومية المختلفة، حيث تسابق الوزارة الزمن لسرعة التنفيذ بالجودة المطلوبة وفي الجدول الزمني المعلن عنه عند بدء تنفيذ هذه المشروعات.



وأشار ؛ إلى أنه اجتمع أمس بالرئيس السيسي؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور، أبرزها سرعة تنفيذ مشروع محور روض الفرج، والذي سيتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليكون أكبر كوبري في العالم بعرض 64 متر يهدف إلى ربط أطراف القاهرة لتيسير الانتقالات بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وشدد السيسى على سرعة الإنتهاء من المشروع في الجداول الزمنية المحددة سلفًا ووفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية.



وأكد مدبولي ؛على انتهاج وزارة الإسكان استراتيجية التكامل مع المستثمرين العقاريين وليس المنافسة، وهو ما يظهر بقوة في مشروعات الشراكة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المطورين العقاريين لتحقيق أغراض تنموية واستثمارية، لافتًا إلى أن هذا النظام يحقق منفعة مزدوجة لكلا الطرفين، فالوزارة تحقق إيرادات متجددة من الأراضي بدلًا من البيع المباشر، كما أن المطور العقاري يوجه السيولة المتوفرة لديه في تنفيذ المشروع بدلاً من شراء الأرض، وهو ما يضمن معدلات تنفيذ أسرع.



وقال إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت خلال الأسبوع الحالي؛ في تلقي العروض الفنية والمالية للمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، والتي تتضمن 13 قطعة أرض استثمارية بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين.



وحول موقف سيناء من حزمة المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، قال وزير الإسكان ؛ إن هناك عددًا من المدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة وبورسعيد الجديدة التي يتم العمل عليها حاليًا، مؤكدًا على أن الحكومة لديها خطط تنموية متعددة لسيناء، والتي ستركز على تنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية المكثفة للإسراع بمعدلات التنمية في هذا الإقليم الهام.



وأشار مدبولي إلى إشادة مسئولي البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة لصالح محدودي الدخل، والذي يتضمن تنفيذ مليون وحدة، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من تنفيذ نحو 600 ألف وحدة سكنية بالمشروع خلال 3 أعوام ونصف، دون تحميل الدولة أعباء مالية، فالمشروع يمول نفسه بمساندة قطاع التمويل العقاري المسئول عنه البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بما يحافظ على استدامته وقدرة الحكومة على استكمال تنفيذ هذا الحجم من الوحدات.