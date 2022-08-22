مدبولي : رصدنا 150 مقالا في صحف عالمية مدفوعة تحمل صورة سلبية عن مصر

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إجراء حوار مع الشباب المشاركين في “ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022″، الذين التقى بهم اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ وحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

وردا على سؤال توجه به أحد الشباب عن الدور الذي يجب أن يقوم به الشباب المصريين في الخارج لوطنهم الأم، قال رئيس الوزراء: دوركم الحقيقي هو أن توضحوا الصورة الحقيقية لمصر من خلال تعاملاتكم اليومية وعبر حساباتكم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء برصد 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر، وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، وهو ما يجب أن تصححوه من خلال تفاعلاتكم المختلفة.

وأجاب رئيس الوزراء عن سؤال لأحد الشباب حول الوضع الاقتصادي الحالي للدولة، واستعرض خلال إجابته أبرز الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، موضحا أن مصر تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمتي “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـعدد 4 ملايين أسرة ( بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وتم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج.

وأضاف أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، والحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرش، تدعمه الدولة بـ 75 قرشا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يوميا هي قيمة دعم الخبز.