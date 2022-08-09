مدبولي: رؤية السيسي الثاقبة في حقل ظهر لعدم تحمل أعباء استيراد الغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمحاولة تخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة التي تزايدت بطريقة غير مسبوقة، لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي نستوردها وأصبحت فاتورتها أكثر من الضعف محملة على الدولة.

وشرح رئيس الوزراء التحديات وكيفية التحرك بطريقة غير تقليدية لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له: كنا ننظر كيف نستفيد من مواردنا الطبيعية المتاحة التي يمكن تعظيم الاستفادة منها يوفر العملة الصعبة وأهمها الغاز الطبيعي، والنقطة الرئيسية التي وجه الرئيس بها من 4 أو 5 سنوات حين بدأنا التوسع في استثمارات إنتاج والاستكشافات الغاز الطبيعي وتوجيه الرئيس ومتابعته اليومية باختصار مدة مشروع حقل ظهر إلى النصف حتى نستفيد من هذا المورد المهم جدا.

وتابع: إن مصر كانت حتى بدء تشغيل حقل ظهر تستورد أيضا الغاز الطبيعي ولنا أن نتخيل أنه لولا الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وحرصه على أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أسرع الوقت وتذليل كل العقبات، كان من الممكن اليوم أن فاتورة العملة الصعبة سيضاف إليها عبء استيراد الغاز الطبيعي .