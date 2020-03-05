مدبولي: دعم دبلوماسي لمرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عبدالحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية ، وأكد أن الحكومة لن تدخر جهداً فى دعم المرشح المصري الفترة القادمة، من خلال خطة تحرك دبلوماسى عالية المستوى.

وخلال اللقاء، أطلع ممدوح، مدبولي على تفاصيل ملف الترشيح، وعلى الاتصالات التى تجريها وزارة الخارجية لحشد التأييد الدولي للمرشح المصري، وبما فى ذلك دعم الدول الأفريقية والعربية الشقيقة.

كما أشار إلى الاتصالات واللقاءات التى أجراها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد على ما أظهرته تلك اللقاءات من تقدير لخبراته، والتأكيد على حاجة منظمة التجارة العالمية لهذه الخبرات فى هذه المرحلة المهمة من عمل المنظمة.

ومن جانبه، أشاد مدبولي بما يمتلكه المرشح المصرى من خبرات كبيرة والتي اكتسبها خلال 27 عاما قضاها بالعمل فى منظمة التجارة العالمية.. مؤكدا أن هذه الخبرات تمنح الترشيح المصرى قوة ومصداقية.

وكان ممدوح قد أعلن مبكرا من القاهرة بداية يناير الماضي، ترشيح نفسه للمنصب خلفا للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الحالي البرازيلي روبرتو أزفيدو؛ والذي تستمر ولايته الثانية حتى شهر آغسطس 2021.

وينافس ممدوح مرشحون آخرون من بينهم النيجيري يونوف فردريك أغا؛ وهو أحد النواب الأربعة للمدير العام لمنظمة التجارة، والبنيني إيليو لاورو؛ السفير لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وأيضا المرشحة الكينية أمينة محمد؛ الدبلوماسية السابقة لدى منظمة التجارة ووزيرة التعليم لاحقا.

وانضم ممدوح إلى الدبلوماسية التجارية المصرية عام 1976 وكان بعمر 33 عاما ، وسافر إلى جنيف عام 1985 كمفاوض تجاري لمصر وتدرج في عدة مناصب داخل منظمة التجارة العالمية على مدى 27 عاما.



