مدبولي: خصصنا 2 مليار جنيه لشراء لقاحات كورونا حتى الآن.. و«تحيا مصر» سيتولى تجميع المساهمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، تم التوافق على أن يكون صندوق “تحيا مصر” هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، منوها إلى أن الحكومة خصصت للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك الاجتماع يأتي في إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بأزمة فيروس “كورونا”، لاسيما بعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك لمتابعة موقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

واستعرض اللواء محمد أمين، بالتفصيل، الموارد التي تم تلقيها، وكذا ما تم إنفاقه حتى الآن لتوفير اللقاحات المختلفة.

وقالت وزيرة الصحة أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة وصول المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”، ووصول 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم”.

وأضافت أنه من المنتظر أيضا مع بداية شهر يونيو المقبل وصول 1.9 مليون جرعة من تحالف “كوفاكس” و2 مليون جرعة أخرى من لقاح “سينوفاك”، وأنه تم خلال الأيام القليلة الماضية استلام 1.7 مليون جرعة من “كوفاكس”، فضلاً عن 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم”.

ونوهت وزيرة الصحة إلى الاتصال الهاتفي الذى تم مع رئيس “منظمة الصحة العالمية” بالأمس، الذى أكد خلاله دعم المنظمة لكافة الخطوات التي تتخذها مصر لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين.

وتطرقت الوزيرة لما يتم من تنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين، سعياً لتصنيع لقاح”استرازينيكا” في مصر خلال الفترة المقبلة، في مصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر.