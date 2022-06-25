«مدبولي»: «حياة كريمة» مشروع القرن للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من الجولة التفقدية التي قام بها في محافظة الغربية اليوم، قائلا: أشرف بوجودي اليوم في قرية “نهطاي” في مركز زفتى بمحافظة الغربية إحدى القرى التي يتم تطويرها ضمن المشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف مدبولي أن القرية هي نموذج من نماذج التطوير التي سيشمل جميع القرى المصرية، مشيرا إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وقرية “نهطاي” هي قرية من القرى الأم.

وتضمنت جولة اليوم زيارة مشروعات متنوعة في كل المجالات، من بينها مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، كما زرنا مشروع إنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة، وبالتوازي مع ذلك قمنا برفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وفي هذا الإطار نفذنا نموذجا فريدا هنا في القرية يتمثل في إقامة ممشى أو كورنيش على الترعة بعد تطويرها ودمجها.

وتابع: نفذنا مشروعات ضخمة بالقرية، وبمشاركة المجتمع المدني يتم طلاء الواجهات على الشوارع الرئيسية، كما زرنا وحدة الإسعاف، ووحدة طب الأسرة، ووحدة تنمية المجتمع، وكذا مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب وزيادة طاقتها الاستيعابية، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي والتي تشهد أيضا أعمال رفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية من أجل أن تكون قادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لهذه القرية وما حولها.

وأكد رئيس الوزراء أنه حرص خلال جولته اليوم بقرية “نهطاي” على الاطمئنان على ما يتم تنفيذه من مشروعات في توابع القرية، حيث تشهد هذه التوابع إقامة مشروعات الصرف الصحي والتي ستدخل الخدمة تباعا خلال الفترة المقبلة، قائلا : أننا لا نتحدث فقط عن إقامة مشروعات في القرى الأم ، بل تشمل أعمال التطوير التوابع أيضا.

وأضاف: الحقيقة ما نشهده اليوم من أعمال تطوير في القرى المصرية هو بمثابة منظومة متكاملة، فهذا المشروع بجميع المقاييس هو مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستظل الأولوية الأولى للدولة المصرية والحكومة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم هي استكمال هذا المشروع الضخم والعملاق لأن تأثيره الإيجابي على 60 مليون مواطن مصري واضح تماما، لذلك هو أهم مشروعاتنا.

وأشار مدبولي إلى أن مشروعات رصف الطرق، موضحا أن الطرق الرئيسية تشهد أعمال رصف على نطاق واسع، والطرق الفرعية ايضا يتم عمل دمج لها بصورة جيدة للغاية، ومضيفا: الحمد لله المنظومة تسير بصورة جيدة، وهذا هو النموذج الذي سنراه في كل القرى المصرية، وسنستمر الفترة المقبلة في زيارة المحافظات لمتابعة هذا المشروع العملاق.