مدبولي: جميع المستويات السكنية ستكون متاحة في العاصمة الإدارية

المال- خاص اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للرئيس للموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بعدد من المدن الجديدة ف

المال- خاص

اجتمع الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور، مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للرئيس للموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بعدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار السيد وزير الإسكان إلى أن العمل بالمدن الجديدة يسير وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما عرض التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان أكد خلال الاجتماع أن جميع المستويات السكنية ستكون متاحة في العاصمة الإدارية، مشيراً إلى إنشاء 470 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدنية

ونوه إلى أن تنفيذ جميع الوحدات السكنية يتم على أعلي مستوي ووفقاً لمعايير الجودة والموصفات العالمية.

وذكر السفير، بسام راضي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على توفير جميع الإمكانات والمرافق اللازمة للمدن الجديدة، ولاسيما العاصمة الإدارية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ

وأشار إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمتها في التقليل من التكدس والازدحام الذي تعاني منه المدن المصرية الكبرى.

