مدبولي: جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة العاملة فى قطاعات مدنية وطرحها في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال الإعلامية نوران سلام، من مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، إن كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة…

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال الإعلامية نوران سلام، من مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، إن كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها.

وأضاف مدبولي خلال لقائه في برنامج بلا قيود على فضائية بي بي سي على هامش منتدي شباب العالم 2022، أنه تم دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى.

وتابع مدبولي: “حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات”.

وأضاف مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص.

و قال مدبولي أن ذلك مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها.

وأضاف أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية، منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.