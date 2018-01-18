مدبولي: جار الانتهاء من 2000 وحدة بالإسكان المتميز في العلمين الجديدة

إلى جانب 7 آلاف وحدة أخرى بمشروع “سكن مصر”





إسناد تنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية لـ6 شركات مقاولات بارتفاعات بين 27 و40 دوراً.. وبدء تشغيل المنطقة الترفيهية فى شم النسيم





يجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح وإسناد الأعمال للشركات لتنفيذ منطقة المدينة التراثية على مساحة 200 فدان



بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ نحو 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، بمدينة العلمين الجديدة، مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، مع وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية 3/2018، موضحاً أنه سيتم تنفيذ حوالي 7 آلاف وحدة (300 عمارة) بمشروع “سكن مصر” بالمدينة، وتم إسناد تنفيذ 80 عمارة منها حتي الآن لـ3 شركات.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أصدار أوامر إسناد بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات، وهي (أبناء حسن علام – اوراسكوم – درة – رديكون – سباك – المقاولون العرب) لتنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، ويجري حاليا تنفيذ أعمال الخوازيق، وتبلغ مدة التنفيذ 24 شهرا من يناير 2018، كما تم إسناد تنفيذ المنطقة الترفيهية (تتكون من بدروم+ أرضي+ أول) أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومن المقرر البدء في تشغيلها مع احتفالات شم النسيم، ويجري حالياَ صب الخرسانة العادية لمبانيها.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم الانتهاء من الأعمال المساحية والجسات، ويجري إسناد الأعمال للشركات لتنفيذ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مسطح حوالي 62 فداناً، وجامعة العلمين الأهلية علي مسطح حوالي 74 فداناً، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق المحيطة والمؤدية للموقع بنسبة 80 %، ويجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح وإسناد الأعمال للشركات لتنفيذ منطقة المدينة التراثية، على مساحة 200 فدان، وتضم (المكتبة – المتحف- الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا – الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).



وبالنسبة لأعمال تشكيل الجزر والبحيرات، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تتولى 3 شركات تنفيذ الأعمال، وبلغت نسبة التنفيذ في بعض المواقع 25%، أما ما يتعلق بأعمال حماية البواغيز والشواطئ، فيجري إنهاء إجراءات طرح وإسناد أعمال تنفيذ 13 حاجز أمواج بأطوال حوالي 2.5 كم، وتبلغ مدة التنفيذ 12 شهراً، لحماية حوالي 8 كم.ط من الشواطئ، ولعدد 4 بواغيز، وضمان دخول مياه البحر للبحيرات بعرض 60 م للفتحة الواحدة.



وأوضح أنه تم إسناد أعمال تنفيذ 2 كوبري أعلي بواغيز 1، 2 من المنطقة الشاطئية، لشركة المقاولون العرب، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 خازوق بإجمالي نسب تنفيذ 29%، ويجري إسناد تنفيذ 2 كوبري لشركة سامكو بالمنطقة الشاطئية علي طريق 15، وأعلي السكة الحديد للطريق الساحلي الدولي، وتبلغ مدة التنفيذ عاماً من الآن.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تم إسناد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه الناقلة من الإسكندرية إلي مطروح، خطي 1000 ملم و700 ملم، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ البوابة الشرقية بالكامل للمدينة، ويجري الانتهاء من تنفيذ البوابة الغربية بنسبة 80%، ويجري طرح عملية زراعة وتجميل وتنسيق الجزيرة الوسطي في المنطقة من كم 110 وحتي كم 126 طريق الإسكندرية مطرح الساحلي الدولي، بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه، طبقاَ للنموذج المنفذ الحالي من كم 107 حتي 110 كم.



وبشأن أعمال تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية أضاف المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: تم إسناد باقي المناطق بالمنطقة الشرقية بإجمالي مسطح 3300 فدان، لشركة المقاولون العرب، حيث تم إسناد مناطق (2 – 3 – 4 – 5 – 6)، وبلغت نسبة التنفيذ 40%، وتم توريد 25 محول كهرباء لإمداد المنطقة بالكهرباء، ويجري توسعة محطة الحمراء، وتوسعة محطة العلمين، لإمداد المنطقة الشاطئية، والمبانى الحكومية بالطاقة الكهربائية المطلوبة، وفي حدود 80 ميجاوات بنهاية شهر 3/2018، وتم إسناد الأعمال إلي شركة نقل الكهرباء، كما تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ باقي مراحل شبكات المنطقة الشاطئية (صرف – ري – صرف مطر – كهرباء) لمناطق 7، 8، 9، بإجمالي مساحة 1600 فدان.



وأكد المهندس أسامة عبدالغنى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 كم من الطريق الساحلي الدولي الجديد (بطول 48 كم)، من تقاطع طريق وادي النطرون / العلمين، وحتي الخروج عند قرية سيدي عبدالرحمن على الطريق الساحلي القديم، ويجري تنفيذ 10 كم جنوب مارينا، من كم 94 وحتي تقاطع طريق وادي النطرون / العلمين، بينما يجري إسناد أعمال التصميم للمكاتب الاستشارية لتنفيذ 5 كباري أعلي السكة الحديد، والطريق الساحلي الحالي، وتقاطع وادي النطرون، ويجري إسناد تنفيذ كوبرى سيدي عبدالرحمن أعلي السكة الحديد لإحدي الشركات.



وقال رئيس جهاز المدينة: تم الانتهاء من تشطيب 700 م.ط جهة الشرق، من الممشي السياحي الترفيهي بطول 7 كم، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، ويجري الانتهاء من تشطيب 1200 م.ط جهة الغرب، وتم الانتهاء من تنفيذ المسار من جهة الغرب بطول حوالي 3 كم، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ والافتتاح في احتفالات شم النسيم، مضيفاً أنه يجري إصدار أوامر الإسناد لتنفيذ كباري المشاة أعلي بواغيز 3، 4 ضمن أعمال الممشي السياحي، ويصل طول الكوبري 80 م.ط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس 2018، كما تم الانتهاء من تصميم منطقة الحديقة العامة ضمن أعمال الممشي السياحي، ويجري تنفيذ مواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية.