مدبولي: توفير 2٫9 مليار جنيه لبدء أعمال البنية التحتية بالعبور الجديدة

- الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لـ233 عمارة شاملة الخدمات بالمدينة بدور إبراهيمأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية بما يقارب 2.9 مليار جنيه، للبدء في أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال ال

– الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لـ233 عمارة شاملة الخدمات بالمدينة



بدور إبراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة على توفير الاعتمادات المالية بما يقارب 2.9 مليار جنيه، للبدء في أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال العام المالي الحالي، ويتم استكمالها في العام المالي القادم (2018-2019).

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لـ233 عمارة (سكن مصر – دار مصر) شاملة الخدمات، وأراضي القرعة بمساحات صغيرة، وأراضي مجتمع عمراني، ويتم حاليًا إنهاء دراسة قيود الارتفاعات مع القوات المسلحة للبدء الفوري في التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.9 مليار جنيه، ويجري الانتهاء من أعمال تصميم شبكات المرافق للمناطق ذات الأولوية في التنمية والتي تبلغ مساحتها 3150 فدانًا، للبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع تنفيذ العمارات.

وأضاف وزير الإسكان: يتم تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية للمدينة، باستثمارات مليار جنيه، والتي لا تتعارض مع الحيازات الخاصة بالكيانات والأفراد السابق تخصيصها من الجهات أصحاب الولاية السابقة (التنمية الزراعية – مديرية الزراعة بالقاهرة – مديرية الزراعة بالشرقية)، والتي تصل مساحتها إلى 65 كيلو متر.

وأوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه يجري اعتماد بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للبدء في إعداد كشوف بالملاك الظاهرين على مسارات الطرق، لإتاحة الطرق للبدء في تنفيذها، على أن يتم التوافق مع الملاك طبقًا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهوري (249) لسنة (2016) التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (3 / 1 / 2018) وتمت الموافقة عليها، واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها طبقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري التي تنص على “يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقا للقانون”.

وأشار إلى أنه فيما يخص إجراءات التقنين للتواجدات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، فقد تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في (3/ 1/ 2018)، ويجري استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجرائد الرسمية والعمل بموجبها، مضيفًا أنه في إطار التفاوض مع حائزي الأراضي فيتم عقد اجتماعات دورية معهم، للتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.​