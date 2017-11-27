مدبولي: تنفيذ 90% من وحدات دار مصر بالشيخ زايد

الوزير: بدء تنفيذ 504 وحدات أخرى

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من وحدات مشروع “دار مصر” والبالغ عددها 1608 وحدات بموقعي (مركز الخدمات الإقليمية الأولى بالحي 16، ومركز خدمات الحي 12)، ويجري تشطيب الواجهات، والتشطيب الداخلي، وتنسيق الموقع، وبناء سور الكمبوند، مضيفاً أنه تم إسناد تنفيذ 21 عمارة “504” وحدات، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، وسيتم الإعلان عنها قريباً.



وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: يجري الانتهاء من توصيل المرافق داخل مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، ويجري تسليم قطع الأراضي، واستخراج تراخيص البناء، موضحاً أن هناك عدداً من القطع يجري البناء بها.



وأضاف: تم الإعلان عن طرح 5 قطع أراضٍ استثمارية بالمدينة (3 قطع بالمدينة القائمة – قطعتين بامتداد المدينة) بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والإعلان عن طرح 4 قطع أراضٍ استثمارية بالمدينة (قطعتين بالمدينة القائمة – قطعتين بامتداد المدينة) بمساحات من 18: 76 فداناً، بنظام المظاريف المغلقة، وذلك في إطار جهود الجهاز لتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة.



وفي إطار الحملات المستمرة لإزالة التعديات والمخالفات، أوضح طلعت أن جهاز المدينة شن حملة موسعة لإزالة المخالفات داخل الشيخ زايد، مؤكداً أنه لن يتوانى في التصدي بكل حزم لعمليات البناء بدون ترخيص، مشيداً بالتعاون بين كل الجهات المعنية في فرض السيطرة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.



وأضاف: تمكنت ادارة الأمن من القبض على العديد من التروسيكلات التي تنبش داخل صناديق القمامة، والقضاء على هذه الظاهرة حفاظاً على المظهر العام للمدينة.